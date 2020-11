Bassetti brutale sulla Capua: "Parla di vaccini? Ma se è una veterinaria..." Imbarazzo in studio (IL VIDEO)

Accuse tra scienziati. Il genovese: "Parlano tutti senza averne la competenza". Poi la stilettata alla collega

27 novembre 2020 a

a

a

Non trova pace la comunità scientifica. Ma ora i toni rischiano di scadere nella rissa mediatica. "Merito" dell'infettivologo Matteo Bassetti che, ospite dell'Aria che tira su La7, riserva un attacco violentissimo alla professoressa Iliaria Capua, definita "esperta di veterinaria" e quindi assai poco cortesemente invitata a occuparsi di altro e non di vaccini.

https://www.la7.it/laria-che-tira/video/vaccino-matteo-bassetti-su-ilaria-capua-e-una-veterinaria-i-vaccini-prevengono-la-malattia-e-27-11-2020-352668

In studio hanno assistito allibiti al siparietto il giornalista Augusto Minzolini e la conduttrice Mirta Merlino, che si è detta stupita dell'affermazione di Bassetti e, successivamente, ha specificato che la Capua, pur laureatasi in veterinaria, ha in realtà successivamente svolto studi in vari campi. A quel punto Bassetti ha prima frenato ("io non voglio attaccare nessuno") per poi rifilare un'ultima staffilata. "Io non so niente di polli, per questo non ne parlo. Altri, invece..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.