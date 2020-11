Di Martedì, Ilaria Capua cancella le feste: "La terza ondata di coronavirus con il Natale"

25 novembre 2020 a

a

a

Le feste di Natale? Per quest'anno dovete scordarle. A parlare è la professoressa Ilaria Capua, ospite a DiMartedì su La7. "Se si fa festa a Natale e si va a sciare ci sarà la terza ondata. Gli infermieri e i medici non ce la fanno più, non possiamo noi fare festa e vomitare malati negli ospedali" spiega la virologa e ricercatrice in collegamento con il conduttore Giovanni Floris. "Se non si sta molto attenti ci saranno dei cicli successivi di amplificazione del contagio, quindi a fine gennaio (quando ci sarà il vaccino) avremo un aumento della circolazione virale e vaccinare in corso di infezione è ancora più complicato. Per piacere - sbotta - per quest'anno stiamo a casa, stiamo fermi. Il problema più grande è la fatica pandemica dentro gli ospedali. Tutto il personale sanitario non ce la fa più. Non possiamo farlo perché crolla tutto", ha concluso la virologa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.