Il post del pub friulano nella giornata per le donne: "Un bicchiere e abbaiano tutte"

"Vodka, un bicchiere e abbaiano tutte". È il post sessista pubblicato (e poi rimosso) nelle storie Instagram del profilo di un bar friulano, il Maxim Lounge, locale per giovani in provincia di Udine. Incredibile ma tristemente vero, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si legge anche questo, associando l'immagine delle donne a quelle di "cagne" da far ubriacare. Come se non bastassero le cronache reali di questi giorni sul presunto stupro di due ragazze nella casa del figlio di Beppe Grillo.

Qualche minuto dopo il fattaccio, sul profilo del Maxim Lounge è stato rimosso l'ignobile post ed è apparsa un'altra storia in cui il titolare del bar fanno sapere che "qualcuno si è intromesso nel profilo del bar! In qualità di titolare mi dissocio dalla storia postata precedentemente, che va contro ogni principio morale e logico!".

