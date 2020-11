"Usano il mio nome senza consenso". Ibrahimovic fa la guerra a Fifa21

I videogiochi fanno arrabbiare Zlatan Ibrahimovic. L'asso del Milan svela di non aver mai dato l'autorizzazione all'utilizzo del proprio nome e volto a Fifa 21.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me