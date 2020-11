Shopping di Natale e poi stretta delle feste. Cosa ci aspetta a fine anno

21 novembre 2020 a

La curva epidemica si sta appiattendo. Così il governo sta pensando a un dicembre a due velocità. Col Dpcm atteso il prossimo 3 dicembre dovrebbero arrivare le prime aperture delle attività commerciali per favorire lo shopping di Natale e alleggerire il peso sui conseguenti ristori alle attività produttive. Il coprifuoco dovrebbe slittare alle 23 o addirittura a mezzanotte. Lazio e Veneto dovrebbero, però, fare eccezione e confermare il veto alle uscite serali e lo stop al commercio nei weekend.

L'allentamento, però, resterà in vigore solo fino alla vigilia delle feste. Dal 19 dicembre o al massimo dal 23 entreranno in vigore norme più restrittive che dovrebbero vietare cenoni allargati e spostamenti tra Comuni. Natale, Capodanno e Epifania, insomma, potranno essere trascorsi soltanto tra conviventi per limitare la proliferazione dei contagi e lo spauracchio di una terza ondata. Poi dal 10 gennaio si tireranno le somme...

