Il Papa incantato dalla modella brasiliana. E per un "like" scoppia la spy story

21 novembre 2020 a

a

a

Un like di troppo. Quello partito dal profilo Instagram di Papa Francesco sulla foto di una modella brasiliana di nome Natalia Garibotto. E in Vaticano scoppia il caso.

I profili social del Santo Padre sono gestiti da un gruppo di social manager. A questo punto la Segreteria Vaticana per la Comunicazione vuole vederci chiaro e ha avviato un'indagine interna per stabilire se il "like" sia nato da un errore umano o dall'intervento di un hacker. E per stabilire l'esatta dinamica di quanto è accaduto, verrà coinvolto nell'indagine persino Instagram.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.