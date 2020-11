Papa Francesco chiama di nuovo monsignor Salvi: Bassetti sta meglio, trasferito al Gemelli

18 novembre 2020 a

Papa Francesco ha chiamato di nuovo il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi, ufficialmente negativo al Covid-19 dopo essere risultato positivo asintomatico il 29 ottobre scorso, per sincerarsi delle sue condizioni e di quelle del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. Due chiamate da “numero privato” a Salvi in meno di dieci giorni, provenienza Santa Sede.

"Papa Francesco mi ha chiesto come mi sentivo dopo che l’indesiderato 'ospite (il virus, ndr) ha lasciato il mio corpo. Mi ha poi chiesto aggiornamenti dello stato di salute del nostro pastore Gualtiero e l’ho rassicurato sul fatto che tutto 'procede per il meglio con l’aiuto di Dio e dei sanitari che lo hanno in cura'", ha raccontato il prelato a La Voce.

Bassetti verrà dimesso dall’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia per poi raggiungere il policlinico “Gemelli” di Roma, per un periodo di convalescenza e di riabilitazione, si apprende dal racconto di Salvi.

