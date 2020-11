A Napoli file per l'iPhone 12, Gianluigi Nuzzi esplode: non cambieremo mai

18 novembre 2020 a

Le lunghe file davanti ai negozi di clienti in attesa di acquistare il nuovo iPhone 12 fanno indignare mezzo web. Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore di Quarto Grado, ha rilanciato su Twitter una serie di foto scattate a Napoli con il commento: "Non cambieremo mai". "Spiegatemi come si può verificare tutto ciò per iPhone 12 per un costo di 1200 euro. Questo avviene a Napoli e magari poi chiedono i sussidi dello stato!!!", si legge nel post rilanciato da Nuzzi. Immagini che fanno a cazzotti con l'emergenza che stiamo vivendo e le tante categorie in difficoltà, è l'umore degli utenti che stanno commentando il post del giornalista.

"Ecco a questi gli farei la patrimoniale. Se la meritano perché ai tempi della Pandemia fare la fila per un pezzo di ferro è da arresto"; "Anch’io ho visto queste file alla Apple e c’erano tante persone certamente non ricche... Lo status symbol è più importante di avere il frigo ben fornito, a quanto pare... e poi chiedono i sussidi. Ridicolo!!!"; "La Playstation 5 esce domani le prevendite è sold out da tempo", scrivono gli utenti indignati.

