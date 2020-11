Matteo Bassetti alla Chirico: "Col Covid bisogna fare l'amore anche più di prima"

17 novembre 2020 a

Matteo Bassetti non ha dubbi: "Fare l'amore fa bene anche in era Covid". Il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova è stato ospite video di Annalisa Chirico in Lachirico.it. E ha dato consigli su come comportarsi sotto le lenzuola anche in era Covid. Insomma fare l'amore fa bene, forse anche più di prima.

"Fate l’amore più di prima perché fa bene all’amore e alla psiche. E usate il preservativo perché a letto è ben più utile della mascherina". Sono questi i consigli dell'infettivologo Matteo Bassetti.

