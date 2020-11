Caro guru ti seguo. Dallo yoga allo psicologo corsi online e social per ritrovare l'equilibrio

Ginevra Terracina 17 novembre 2020 a

Dall’insegnante di fitness al medico e fino al cuoco. In tempi di Covid si fa tutto o quasi on line. Così si può avere un'agenda ricca di appuntamenti stando a casa davanti al computer. I servizi sono fioccati durante la quarantena, ma una volta fidelizzato il pubblico non ha voluto più fare a meno dei servizi a portata di click. ci sono abbonamenti settimanali, mensili e trimestrali per tutti i prezzi e tutte le tasche. Le consulenze singole costano un po’ di più ma sempre meno di quelle in presenza e il pagamento si fa con carta di credito o con bonifico bancario.

Così ecco la guru dello yoga – lei già da due anni svolgeva le lezioni on line – ma ora è ancora più amata e apprezzata dai suoi seguaci. Denise Dellagiacoma si racconta così sul suo blog: «Yoga con Denise»: «nel 2018 ho creato la community Facebook gratuita "Yoga con Denise", un luogo dove condividere la passione per lo yoga e dove tutti i partecipanti possono trovare consigli e video gratuiti sullo yoga, la meditazione e il benessere in generale. Oggi la community conta più di settanta mila iscritti e per me è davvero straordinario poter condividere con così tante persone questo fantastico viaggio nel mondo dello yoga».

Oggi fare lezione con lei (centomila follower su Instagram @denisedellagiacoma) è facile e a dir poco pazzesco.

Se poi, dal fitness ci spostiamo verso altri settori, possiamo incontrare, sempre su Instagram, lo psicologo e direttore della rivista psicologia contemporanea e scrittore («L’era del cuore» – Giunti) Luca Mazzucchelli. È suo il corso gratuito, scaricabile on line, per la crescita personale e sono sue anche le pillole di saggezza postate quotidianamente sui social. Più di centomila seguaci a cui inviare consigli, post o semplicemente rispondere a domande in tempi non semplicissimi. Per chi vuole imparare a cucire c’è il sito lodicolofaccio.it, dove si può scegliere il livello e poi iniziare a seguire le lezioni utili a realizzare lavoretti per la casa ma anche abiti e accessori. E se prima c'era chi andava a lezioni di piano ora può farle da casa si superprof.it o dentrolamusica.com.

Per i gourmet c’è poi lo chef Massimo Bottura patron dell'Osteria Francescana, ristorante tre stelle Michelin a Modena, che ha lanciato durante la quarantena su Instagram il format Kitchen Quarantine, per condividere una serie di ricette da provare durante i giorni di lockdown e ancora. Altra regina indiscussa resta Benedetta Rossi, senza mai spostarsi dalla sua cucina, le sue ricette sono quelle della tradizione italiana: su Instagram Fatto in casa da Benedetta conta oltre tre milioni di follower.

E poi c’è la pagina Instagram di Francesca Barra @aoccchioequantobasta in cui la bellissima e sempre sorridente giornalista e scrittrice pubblica ricette e fa tutorial ad hoc per realizzare pane, dolci, primi piatti o anche secondi, il tutto realizzato con amore e passione. La pagina, poi, in questi giorni ha lanciato il «Natale solidale», invitando il suo pubblico ad ordinare fin da ora prodotti che possono aiutare piccoli commercianti, artigiani e aziende locali.

E per chi ha problemi di alimentazione il nome perfetto è quello di Sara Farnetti che propone il suo metodo funzionale. Per prendere un appuntamento basta un click e si può fare tutto on line. Insomma, il dato positivo è che la tecnologia ci fa sentire meno soli e ci permette di fare cose che in tempo di virus sarebbero mai state possibili.



