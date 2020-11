Botte da orbi al Sole 24 Ore. "Così siamo il bollettino di Confindustria". E Tamburini sbotta: vergogna!

15 novembre 2020 a

a

a

Botte da orbi a "Il Sole 24 Ore". Il comitato di redazione ha pubblicato un durissimo comunicato che contesta gli eccessi di pubblicazioni del presidente di Confindustria, editore del quotidiano finanziario, Carlo Bonomi e dei suoi uomini. La replica al Cdr, la rappresentanza dei giornalisti, del direttore Fabio Tamburini è altrettanto dura: "I firmatari del comunicato dovrebbero provare qualche vergogna".

Lo scontro si combatte sulle pagine interne del Sole. "Il quotidiano di oggi ospita uno speciale di quattro pagine dal titolo "Il coraggio del futuro" che contiene cinque articoli a firma di altri esponenti di Confindustria. Si tratta della seconda di due puntate (...). In totale, fanno otto pagine e undici articoli firmati dal nostro editore nel giro di pochi giorni", si legge nel comunicato sindacale che denuncia una "deriva pericolosa" che rischia di "ridurre il giornale a un house organ" e impegna la redazione a "vigilare su quanto avverrà in futuro, sperando che i limiti della decenza non vengano più superati".

Il direttore Fabio Tamburini, chiaramente offeso, risponde così: "Chi mi conosce sa che i firmatari del comunicato dovrebbero provare qualche vergogna".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.