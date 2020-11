Zone rosse, ecco le regioni che cambiano colore. Stretta su Napoli

12 novembre 2020 a

a

a

Non c'è solo la Campania tra le Regioni che potrebbero cambiare colore. Domani tornerà a riunirsi la cabina di regia del governo sul Covid e, in base ai dato in possesso dei tecnici, il meccanismo di chiusure contenuto nell'ultimo Dpcm di Giuseppe Conte potrebbe dovrebbe scattare per Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia che passeranno all'arancione. "La Campania, che è nello scenario 4, massimo rischio, potrebbe anche diventare rossa", scrive il Corriere della sera che cita le parole di uno dei tecnici coinvolti nella cabina di regia: alcune regioni "sono già entrate nello scenario 4, resta da vedere in base all'indice Rt se scatta il fattore di rischio".

Il passaggio della regione governata da Vincenzo De Luca da zona gialla a zona rossa - o arancione - sarà deciso domani ma il sindaco di Napoli Luigi de Magistris sta già preparando misure più restrittive come il divieto di ingresso in città per chi è residente in altri Comuni se le ulteriori restrizioni non dovessero scattare.

La crescita non è più esponenziale ma la linea del governo è di andare avanti con le chiusure locali per evitare il lockdown nazionale. "A Roma saranno intensificati i controlli nei parchi e sul litorale, mentre nel fine settimana saranno contingentati gli accessi alle vie dello shopping. A Firenze sabato e domenica saranno invece chiusi bar e ristoranti, ma si sta anche valutando di vietare l'accesso in alcune piazze", scrive il Corriere che elenca le misure locali messe in atto in queste ore come il "divieto di stazionamento per le persone" nel centro e sul litorale di Palermo e altre norme simili a Bologna, Bari, Verona. E il premier Giuseppe Conte ha allertato l'esercito per controlli e presidi contro gli assembramenti a Napoli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.