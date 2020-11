Peculato, ex pm Ingroia condannato a 1 anno e 10 mesi

11 novembre 2020 a

È stato condannato a 1 anno e 10 mesi, per peculato, l’ex pm Antonio Ingroia. La sentenza, con il rito abbreviato, è stata emessa dal gup di Palermo. Ingroia era accusato di essersi appropriato di somme non dovute, durante il periodo in cui era liquidatore della società Sicilia e-servizi, incarico ricevuto dall’ex governatore Rosario Crocetta.

In particolare all’ex pubblico ministero è stata contestata la percezione di rimborsi indebiti e di una indebita indennità di risultato. La condanna è scattata per la prima accusa mentre per la seconda è stato assolto «per non avere commesso il fatto».

