Riecco Angela Chianello: canta e balla nel video scandalo sul Covid

Una canzone, un video, un assembramento senza mascherine e Angela Chianello scatena una nuova bufera mediatica. Ma lei rincara la dose. Angela Chianello, la signora palermitana diventata nota per aver detto quest'estate in un'intervista a Canale 5: "Buoncciorno da Mondello, sì a mmare, a mmare, non ce n'è coviddi", è la protagonista di un video dance - in uscita domani, 10 novembre, su YouTube - in cui canta "non ce n'è, non ce n'è", ringrazia Live Non è la D'Urso e balla insieme alla sua crew. Angela, in paillettes dorate su sandali alla schiava, cinturone nero, occhiali da sole e pellicciotto, fa il suo arrivo su una pacchianissima jeep limousine bianca. Poi inizia a muoversi e "cantare" circondata da almeno 20 ragazzi e ragazze che ballano senza mascherina e distanziamento sociale.

"Mondello":

Perché la signora Angela Chianello, divenuta "famosa" per il suo "Non ce n’è coviddi", sta girando il videoclip della sua prima canzone pic.twitter.com/JTGqCauBrC — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) November 8, 2020

Saltellano e gridano spensierati e incoscienti al baretto della spiaggia che a maggio ha regalato l'inattesa popolarità alla signora Chianello. Un assembramento vietato ai tempi del Covid-19 e in totale dispregio dei numeri del virus: 41.394 morti, 26.440 ricoverati con sintomi gravi, 2749 persone in terapia intensiva e quasi un milione di contagiati dall'inizio della pandemia. Su Twitter, Angela da Mondello è entrata in trend topic non per le doti canore, ma per i tantissimi commenti critici e rabbiosi: "Che schifo. Uno schiaffo a chi soffre davvero, ai medici e ai malati che non possono essere curati a causa del Covid. Dovreste vergognarvi", "Ti auguro di cantare questa canzone su un letto in terapia intensiva con un casco per respirare, non penso ci riuscirai", "Fai ironia su migliaia di morti, vergogna!", "Mi vergogno e mi sento male, noi palermitani non siamo così, non ci rappresenta", "Io non devo uscire per tutelare personaggi come questo?". Ma Angela se ne infischia e ringrazia Barbara D'Urso, Lele Mora e tutti coloro che la amano. Anzi, poche ore fa, ha sottolineato la sua posizione negazionista pubblicando su Instagram un filmato in cui felice e sorridente urla: "Libertà, libertà, vogliamo la nostra Italia libera" insieme a una trentina di persone appiccicate l'una all'altra rigorosamente senza mascherina. Inevitabile una nuova pioggia di commenti indignati: "Quando vedrai i tuoi cari morirti davanti, riguarda questo video", "Non ho parole, idioti. Mio marito ha dovuto chiudere il ristorante, mio padre fa l'infermiere ed è a rischio e voi fate una cosa del genere quando la gente muore. Fate schifo, schifo", "Sei un concentrato di ignoranza, stupidità e menefreghismo", "Povera Italia con questa buffona". Una buffona che non fa ridere.

