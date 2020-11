Rapina in banca a Milano. I ladri scappano dalle fogne

03 novembre 2020 a

"Me li sono trovati davanti all'improvviso. Ho urlato e c'è stata una collutazione". Il direttore della filiale del Credit Agricole racconta gli attimi di terrore vissuti questa mattina nella sua banca. E' ancora terrorizzato da quanto è successo. La polizia di Milano sta battendo la zona attorno alla filiale di via Stoppani 40 alla ricerca dei rapinatori che sono entrati nell’agenzia. Secondo quanto appreso, infatti, un rapinatore e i suoi due complici sono fuggiti subito dopo il colpo attraverso i tombini. Ed è scattata la caccia ai rapinatori.

Al momento non risultano feriti ma sul posto sono comunque state inviate delle ambulanze in via precauzionale. In base alla ricostruzione della polizia, i rapinatori sono entrati attorno alle 8.30, quando non c’erano clienti, ma soltanto i dipendenti dell’istituto di credito che sono rimasti bloccati all’interno. Le volanti della polizia hanno circondato l’intera area. Intanto il traffico è stato bloccato e le linee del trasporto pubblico di superficie sono state deviate in zona piazza Ascoli. Atm, l’azienda dei trasporti pubblici milanesi, ha terminato le corse delle linee 5 e 33 in via Lazzaretto/Tunisia e della linea 19 in viale Piave/Bixio, mentre le linee dei bus 60 e 92 sono state deviate.

