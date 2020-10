30 ottobre 2020 a

a

a

Urbano Cairo è risultato positivo al coronavirus. Il presidente e amministratore delegato di Rcs Mediagroup e presidente del Torino è stato ricoverato all`ospedale San Paolo di Milano. Secondo il Corriere della Sera, che riporta la notizia, Cairo è stato trattenuto in osservazione all'ospedale per gli accertamenti e per iniziare la cura. Le sue condizioni, riporta il sito del quotidiano, sono buone.

