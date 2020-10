Detenuto nigeriano cannibale stacca a morsi l'orecchio a un agente. E lo ingoia

29 ottobre 2020 a

Orrore nel carcere di Campobasso dove un detenuto nigeriano si è dato al cannibalismo: ha staccato a morsi un orecchio ad un agente e poi lo ha ingoiato. A lanciare l'allarme su Twitter è Francesco Laur, vicepresidente Uspp (Unione sindacali polizia penitenziaria): "Fateli uscire tutti prima che ci mangino vivi. Bonafede Dimettiti”.

Il sindacalista chiede di non perdere altro tempo: “Una vergogna italiana. Il ministero della giustizia non presta attenzione alle aggressioni agli agenti. Chiediamo le dimissioni di Bonfede per inadeguatezza nel suo ruolo”.

