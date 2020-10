Arriva la crociera smartworking. Ecco come cambia il turismo

29 ottobre 2020 a

I tempi cambiano. E adesso arriva anche la crociera smartworking. Ebbene sì, il Covid ci ha messo alla prova e, tra nuove modalità di lavoro, e crisi del turismo le navi da crociera si adattano ai tempi. E allora Msc Crociere mette a disposizione un pacchetto di 10 o 7 notti prenotabile entro il 9 novembre. Qual è la novità? Che a bordo della nave è a disposizione un accesso Internet illimitato e incluso nel prezzo. Insomma il paradiso per il lavoratore "smart".

Msc Crociere implementa sistema igienizzazione aria sviluppato da Fincantieri

"Con la Promo [email protected] - si legge sul sito Msc Crociere - ti offriamo un ufficio d’eccezione con viste sul mare grazie al pacchetto "Browse and Stream" incluso nella tariffa che ti permette di navigare senza limiti per tutta la durata della crociera. Partecipa a riunioni, invia e-mail lontano da uffici caotici e dal trambusto della città. Una settimana di vacanza ideale per chi non può o non vuole staccarsi dal lavoro, dove coniugare i propri impegni con una vacanza in famiglia grazie ai servizi dedicati ai più piccoli come i Miniclub".

