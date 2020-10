Burioni sbeffeggia Cristiano Ronaldo: ecco un altro virologo... Bufera per il commento choc sui tamponi

28 ottobre 2020 a

Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid-19 e in un commento su Instagram va fuori registro: "Prc is bullshit", ovvero il tampone è una str***ata. Fra i tanti a protestare contro la sparata, poi rimossa, del fuoriclasse della Juventus che stasera salterà la sfida con il Barcellona dell'eterno rivale Lionel Messi c'è anche Roberto Burioni. "Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti", è il tweet al veleno del virologo.

"Mi sento bene e in salute. Forza Juve", aveva scritto Cr7 su Instagram affidando ai social la sua delusione e la sua rabbia per la ’mancata guarigione' dal Covid. Tanto da aggiungere il commento delle polemiche. Ma poi ci ha ripensato e ha cancellato la frase.

Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti. pic.twitter.com/oKhmVcPSfx — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 28, 2020

La vicenda ha provocato reazioni che non ti aspetti, come quella della ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova che ha tirato le orecchie al campione. "Il fatto che lui, sportivo di successo, si senta bene nonostante la positività al tampone, non significa che il virus che lo ha colpito sia innocuo - scrive Bellanova in un post su Facebook - L’obbligo di stare in isolamento serve a proteggere gli altri, chi è anziano, chi è più fragile. È una forma di tutela e di rispetto verso la collettività. E, aggiungo, anche verso le migliaia di vittime di questo virus, così come verso chi lotta fra la vita e la morte, ricoverato in ospedale e nelle terapie intensive".

