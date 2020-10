Sconti se il cliente ha consumato al bar o al ristorante. L'iniziativa Coin per i settori in crisi

28 ottobre 2020 a

a

a

Sconti nei punti vendita se il cliente ha prima consumato in un bar o in un ristorante. È l'iniziativa della catena Coin "Basta un caffè" per supportare le attività che hanno subito limitazioni dalle nuove misure anti-Covid del governo. "Coin intende dimostrare ancora una volta la propria attenzione al territorio e sensibilizzare sulla necessità di impegnarci tutti a dare il nostro contributo, sempre nel rispetto delle norme in vigore e nella piena sicurezza, per contribuire a mantenere vitale l'energia delle nostre città"; ha dichiarato il presidente Giorgio Rossi.

Fino al 22 novembre i clienti Coin potranno usufruire del 15% di sconto in CoinCasa e del 10% in profumeria presentando alla cassa lo scontrino di un bar, un pub o un ristorante emesso il giorno stesso o il precedente.

