Consiglio supremo di difesa riunito per Covid. Cosa c'è dietro la mossa di Mattarella

Riccardo Mazzoni 27 ottobre 2020 a

a

a

Il Presidente Mattarella ha convocato per oggi al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa, e tutto fa supporre che non si tratterà di un vertice di ordinaria amministrazione. L’ordine del giorno prevede infatti al primo punto «Le conseguenze dell'emergenza sanitaria sugli equilibri strategici e di sicurezza globali, con particolare riferimento alla Nato e all'Unione Europea» con un «aggiornamento sulle principali aree di instabilità e punto di situazione sul terrorismo transnazionale», con le «prospettive di impiego delle Forze Armate nei diversi teatri operativi».

Parla il virologo Giorgio Palù: "Il panico non aiuta a sconfiggere il Covid"

Che il Capo dello Stato voglia essere relazionato dai vertici militari e civili sul disordine mondiale in atto alla vigilia delle cruciali elezioni americane del 3 novembre ovviamente non sorprende, perché l’era del Covid ha rapidamente mutato il quadro geopolitico globale, con la Cina – origine della pandemia – unica potenza ad aver rimesso in moto a pieno regime il suo apparato economico mentre il resto del mondo annaspa pericolosamente verso la recessione. La clamorosa rottura commerciale tra Washington e Pechino, con l’imposizione dei dazi americani e la guerra digitale del 5G per il dominio tecnologico del mondo avviata strategicamente dalla Cina sono altri due elementi di grande rilievo, anche perché l’Italia guidata dal partito filocinese è finita nel mirino degli alleati Nato per la sua posizione troppo ambigua, e rischia di mettere a rischio la sicurezza dell’alleanza militare.

Erdogan contro Macron, Giorgia Meloni dalla parte dei francesi: "Attacco inaccettabile"

A completare una cornice di estremo pericolo ci sono poi l’espansionismo della Turchia di Erdogan, dalla Libia al Mediterraneo orientale, le tensioni con la Grecia e la rottura con la Francia dopo l’attentato islamista di Parigi con la decapitazione di un professore reo di aver mostrato in classe le vignette su Maometto. L’antiterrorismo sta monitorando attentamente...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.