Immigrati, Milena Gabanelli smentisce i Cinque Stelle: ecco i numeri degli sbarchi

Milena Gabanelli ha pubblicato sul Corriere della Sera un'inchiesta che mostra come da luglio a settembre, in tre mesi, siamo arrivati via mare più immigrati che in tutto il 2019. Precisamente 16.778. Numeri che smentiscono quello che i 5 Stelle continuano a ripetere da mesi attaccando i decreti Sicurezza voluti dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini che, invece, aveva ridotto gli sbarchi. Che delusione per i pentastellati che fino a pochi anni fa avevavo addirittura votato la Gabanelli come loro candidato al Quirinale...

