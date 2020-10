Bufera su Federica Pellegrini, cosa le scappa coi fan: ora rischia grosso

21 ottobre 2020 a

Un dettaglio spuntato dal video-diario del Covid di Federica Pellegrini fa scoppiare il caso. “Ho appena accompagnato mia mamma a fare il tampone perché lei a Verona non ha mai guidato, quindi l’ho accompagnata. Con distanziamento, mascherine e tutto quanto. Adesso aspettiamo il risultato ma quasi sicuramente sarà positiva”, ha detto la campionessa di nuoto fornendo aggiornamenti sul suo stato di salute. Molti utenti le hanno fatto notare che, ammettendo di aver violato volontariamente la quarantena, avrebbe commesso un reato, un illecito di natura penale.

Video su questo argomento Federica Pellegrini: "Sto meglio, ho accompagnato mia mamma a a fare il tampone"

La Divina Fede non ci sta e risponde: "Se sono uscita è perché sono stata autorizzata dalla dottoressa della Asl, quindi tranquilli, tutto sotto controllo”. Tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio. A lanciare il sasso nella vasca è Libero che, citando "fonti sanitarie", spiega che "è praticamente impossibile che l’Asl di competenza abbia dato il permesso alla Pellegrini di infrangere le regole: tra l’altro non c’era neanche la giustificazione per causa di forza maggiore, motivo per cui se quello che dice la Pellegrini è vero, allora la dottoressa che le ha accordato l’uscita dalla quarantena potrebbe rischiare grossissimo". Ma potrebbe aver sbagliato la Pellegrini. "Se invece è stata la campionessa a non aver detto la verità, allora potrebbe aver commesso un reato che si declina anche nel penale", scrive Libero auspicando gli opportuni chiarimenti, a questo punto da parte della Asl.

