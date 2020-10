Si masturba in video-call coi colleghi, famoso commentatore sospeso dal New Yorker: "Ho commesso un errore..."

20 ottobre 2020 a

Gaffe clamorosa con strascichi pesanti quella occorsa a Jeffrey Toobin stimato analista giuridico e commentatore del New Yorker. Il giornalista si sarebbe masturbato durante una video-call su Zoom con alcuni dipendenti della rivista americana e della radio WNYC, che naturalmente hanno assistito sgomenti alla performance erotica in diretta.

Toobin credeva di aver disattivato la videocamera e comunque di "essere fuori campo", ha dichiarato dopo che è scoppiato lo scandalo. Il giornalista e avvocato, infatti, che è stato sospeso dal New Yorker, n attesa di chiarire il suo futuro ha detto di aver "commesso un errore imbarazzante e stupido" e si è scusato con la moglie, la sua famiglie, amici e colleghi. Analista legale per molti media tra cui la CNN e il New Yorker, Toobim avrebbe chiesto un periodo di ferie.

