L'ex ministro Antonio Guidi guarisce dal Covid e comincia a camminare. Il messaggio di speranza

18 ottobre 2020 a

a

a

"Sì, sono positivo anche io. Devo dire che il Covid si è dimostrato un virus molto democratico in quanto non discrimina i disabili". Così l'ex ministro per la Famiglia Antonio Guidi a settembre scorso confermava la sua positività al coronavirus dopo il tampone. Mesi difficilissimi dove la malattia, il dolore e la solitudine sono state le prove più dure da affrontare.

Oggi dopo settimane complicate il professore dimesso dallo Spallanzani è guarito e ricomincia a camminare: "Ho sconfitto il Covid - dichiara - È stata una prova durissima che mi ha segnato molto ma che mi ha donato la dimensione reale dell’importanza risolutiva delle amicizie anche nei momenti più estremi sia positivi che negativi. Ringrazio tutta la mia famiglia che non mi ha lasciato solo un attimo".

In un audio l'ex ministro racconta il dramma della malattia: “Ho passato due settimane tremende, in isolamento nella mia stanza passando momento veramente difficili al limite della sopportazione". Ma trasmette anche tutta la sua gioia per aver superato la prova più difficile, un vocale rivolto agli amici veri che non lo hanno mai abbandonato, un inno alla speranza e alla vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.