Flavio Briatore contro Vincenzo Di Luca: "Pensava alla mia prostatite invece che aumentare i posti in terapia intensiva"

Flavio Briatore si prende la rivincita su Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania: "Pensava alla mia prostatite ai polmoni...". Quest'estate De Luca aveva ironizzato sulla positività al Covid-19 di Flavio Briatore che, secondo Daniela Santanchè era stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per una prostatite e non per Coronavirus, scoperto solo con il tampone obbligatorio per i pazienti ricoverati. A distanza di qualche mese, con la Campania balzata in cima ai contagi, Briatore punge De Luca con un post su Instagram: "Se il presidente De Luca invece di pensare alla mia prostatite ai polmoni si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva, visto che ne ha meno della metà di quelli previsti dal decreto di maggio, forse oggi non assisteremo ai suoi decreti raffazzonati che dimostrano la sua totale incompetenza a discapito del popolo campano".

