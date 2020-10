Coprifuoco, l'infettivologo Matteo Bassetti è d'accordo: situazione peggiorata rapidamente

16 ottobre 2020 a

La fase acuta della pandemia è alle porte per il questo l'ipotesi sul tavolo del Governo Conte è il coprifuoco alle 21 o alle 22 per almeno due settimane. In pressing sul premier il Comitato Scientifico preoccupato dall'impennata della curva dei contagi. Anche l'infettivologo "ottimista" Matteo Bassetti guarda con favore alla misura restrittiva del coprifuoco davanti ai dati record dell'ultimo bollettino (8.804 nuovi positivi nel giro di 24 ore): “Potrebbe essere una soluzione alternativa al lockdown, ma solo in alcune situazioni e non su base nazionale. Penso a Milano, all’area di Genova, a Roma e anche nel Lazio. Sicuramente potrebbe essere uno strumento per limitare la circolazione notturna, quando è più difficile il controllo del territorio e c’è anche più leggerezza nei comportamenti da rispettare”. L’infettivologo del San Martino di Genova confessa di essere rimasto impressionato dalla brusca accelerazione: “La situazione epidemiologica è rapidamente peggiorata".

