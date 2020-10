Campania, Vincenzo De Luca chiude scuole e università fino al 30 ottobre

15 ottobre 2020 a

Si fa di giorno in giorno più duro il bilancio di contagi e decessi legati al coronavirus nel nostro Paese. Per questo in Campania, a fronte di 317 guariti, l'aumento di 810 attualmente positivi in 24 ore fa scattare misure più rigide, come aveva deciso il governatore, Vincenzo De Luca, nel caso in cui si fossero superati gli 800 casi.

Dunque scuole chiuse e feste vietate: la nuova ordinanza del governatore prevede la chiusura delle scuole primarie e secondarie dal 16 al 30 ottobre. con attività didattica confermata solo a distanza. Sono inoltre sospese lezioni ed esami in presenza nelle Università, "fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno". Vietate anche le feste anche dopo cerimonie, civili o religiose in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono quasi raddoppiate rispetto al giorno precedente, 83 contro le 43 di mercoledì. Nuovo record di casi, con 8.804, quasi 1.500 in più sempre rispetto a mercoledì, a fronte però anche oggi di un incremento dei tamponi effettuati che toccano il picco di 162.932 in un giorno, 10mila in più. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 36.372 su 381.602 contagiati.

