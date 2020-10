Bonus vacanze, così l'Inps ha resuscitato la professoressa: dal web alla tv la storia incredibile di Stefania Martani

15 ottobre 2020 a

"Il suo appuntamento presso la nostra sede Inps è stato rinviato perché la sua posizione risulta regolarizzata". Con messaggio sul cellulare di Stefania Martani, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha corretto la clamorosa svista che il sito 7Colli aveva denunciato il 3 ottobre scorso.

La professoressa romana aveva scoperto improvvisamente di risultare morta per l’Inps. "Era tutto nato - si legge su 7Colli - da una banale richiesta di un Isee per ottenere il bonus vacanze per lei e il figlio disabile. Dopo una attesa interminabile, che pareva dovuta all’inefficienza del Caf al quale la Martani si era rivolta, la sconvolgente sorpresa. Per l’Inps la Martani risultava morta il 20 marzo di quest’anno".

Una vicenda surreale che, dopo la denuncia su 7Colli ha fatto il giro del web ed è finita in tv a "Fuori dal coro" di Mario Giordano, su Rete 4. “Visto che solo dal 10 ottobre l’Inps mi ha risuscitata, posso dire addio al bonus vacanze per me e per mio figlio - racconta la professoressa Martani - Mi hanno fatto sapere, infatti, che la procedura è partita da poco. Oltre al danno, la beffa”.

