Non è L'Arena, Mirko Scarcella tira fuori foto e messaggi: la verità del guru di Instagram su Gianluca Vacchi

A Non è l’Arena da Massimo Giletti la controffensiva di Mirko Scarcella, il guru di Instagram che Gianluca Vacchi dopo anni di collaborazione ha scaricato: “Era il mio portaborse”. Lui furioso in collegamento dai Caraibi sostiene di essere stato il manager che si è inventato Vacchi, portandolo da 4 mila a 11 milioni di followers. Ammette di avere usato bot (robot speciali per Instagram) per aumentare artificialmente la popolarità di Vacchi e fa vedere in tv messaggi che i due si sono scambiati sul telefonino, dove Scarcella inventa i testi da fare recitare a Vacchi (sulla resilienza) e che lui poi legge e gli trasmette in un audio messaggio. Va vedere foto e filmati girati insieme da cui si vede grande familiarità e anche un video con un Vacchi arrabbiato e con propositi piuttosto violenti nei confronti di altra persona “un nano” a cui vorrebbe “staccare la testa strappandogli pure i tatuaggi dal collo”.

Giletti prova a frenare la furia di Scarcella, ma non ci riesce. Molta tensione in studio, e anche un sorriso quando su insistenza di Giletti Scarcella gli fa vedere la moglie che diceva al suo fianco: gira il telefonino e appare la giovane bellissima consorte seminuda a letto. La guerra Vacchi-Scarcella continua: pronta una nuova puntata calda delle Iene e Giletti cerca di organizzare per domenica prossima un confronto all’americana fra i due.

