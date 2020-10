Coronavirus, Speranza convoca il comitato tecnico scientifico con urgenza

10 ottobre 2020 a

È stata convocata per domani una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche il ministro della Salute Roberto Speranza. Gli esperti dovranno valutare le misure più idonee di contenimento dopo la crescita dei contagi da Covid dell’ultima settimana.

«Non siamo messi come gli altri paesi europei, come la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, che hanno molti più casi giornalieri, ma la circolazione del virus è comunque significativa, quindi dobbiamo alzare il livello di guardia. Quella delle mascherine obbligatorie anche all’aperto è una prima scelta che va in questa direzione», ha detto il ministro Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla manifestazione della Cgil "Sanita: pubblica e per tutti!" in corso a Roma in piazza del Popolo. «Abbiamo bisogno di un coordinamento ancora più forte con le regioni e di valutare ora dopo ora l’evoluzione epidemiologica», ha detto il ministro.

«Arrivano giorni in cui dobbiamo recuperare il grande spirito nazionale di unità, di comunità, che ci ha consentito nella prima fase di piegare la curva» epidemiologica ha aggiunto Speranza e poi: "Per la sanità ci sono risorse senza precedenti. Per la prima volta non siamo contro vento, dobbiamo sfruttare questa straordinaria opportunità: possiamo immaginare di fare una riforma del servizio sanitario nazionale in un momento in cui ci sono più risorse, non è mai avvenuto prima". "Dobbiamo superare il modello di programmazione della spesa sanitaria che abbiamo da 15 anni, un modello di silos chiusi e tetti di spesa che non produce risparmio, ma solo illusione di risparmio", rimarca il ministro. "Ogni euro destinato alla sanità è benvenuto: benvenuti i fondi del Mes, del Recovery, del Bilancio, purché i soldi ci siano per cambiare marcia".

