Massimo Giannini positivo al Covid, a La Stampa scatta l'evacuazione

Il direttore de La Stampa Massimo Giannini è risultato positivo al Covid e per questo sono scattate le operazioni di evacuazione della redazione del quotidiano torinese.

"Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al Covid-19. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così ’andrà tutto bene'", scrive su Twitter Giannini assicurando che il quotidiano domani sarà in edicola.

