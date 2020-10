Il virologo Galli crea il panico in casa Crosetto. Terrore e lacrime, ecco perché

05 ottobre 2020 a

Putiferio in famiglia per Guido Crosetto. La colpa? È del virologo Massimo Galli ha provocato un vero e proprio dramma familiare. "Mia madre mi ha appena chiamata in lacrime perché ha sentito il Prof Galli dire che 'siamo sull’orlo di un precipizio che potrebbe portarci ad un’ecatombe'", racconta l'ex sottosegretario in un tweet. "Lei non esce di casa per paura, da marzo, ed è preoccupata per figli e nipoti. Noi cerchiamo di spiegarle di non esserlo".

Il virologo intanto continua la campagna tv. Stamattina era ad Agorà, su Rai3, e ha spiegato che i dati del Covid sono in una "fase di pericolosa ascesa" e servono "interventi decisi" che oggi sono "Inevitabili".

