Indietro tutta sul coprifuoco. Palazzo Chigi: non chiudiamo bar e ristoranti

Il governo fa dietrofront sul coprifuoco. Dopo le indiscrezioni sul nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte sulle chiusure anticipate di locali, bar e ristoranti arriva una comunicazione ufficiale da Palazzo Chigi. "Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, nè di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco", fa sapere il governo. Un dietrofront su tutta la linea. Forse perché non ci sono più soldi per gli eventuali risarcimenti?

