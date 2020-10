Choc a Napoli: baby rapinatore ucciso, arrestato il figlio di Genny 'a Carogna

04 ottobre 2020 a

Sangue a Napoli, una tentata rapina rapina finisce in tragedia. Aveva 17 anni il rapinatore rimasto ucciso nel conflitto a fuoco contro agenti della polizia la scorsa notte. Il tentativo di rapina a mano armata è avvenuto in via Duomo, nei pressi della zona portuale, ai danni di tre automobilisti. Un equipaggio dei Falchi è intervenuto per impedire la rapina e, fa sapere la Questura, nel corso dell’azione uno dei due rapinatori, un 17enne, è rimasto ucciso mentre l’altro, un 18enne, è stato arrestato. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe del figlio di Gennaro De Tommaso, ex capo ultrà del Napoli, meglio conosciuto con il nome di Genny ‘a Carogna, tristemente famoso per la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina nel 2014, dove si mise a trattare con la polizia a nome dei tifosi per non far disputare la partita per la morte di Ciro Esposito.

Genny 'a Carogna è stato condannato a 20 anni di carcere per associazione a delinquere, traffico di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Recentemente è diventuato collaboratore di giustizia.

