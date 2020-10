Giulia Bongiorno: ecco la lastra di marmo che mi ha ferito in tribunale

03 ottobre 2020 a

a

a

"Questa è la lastra di marmo che si è staccata dal muro e ha schiacciato la mia gamba! In Tribunale!!!". È incredula Giulia Bongiorno, che si trovava a Catania in qualità di avvocato di Matteo Salvini per il processo per sequestro di persona relativo ai migranti della nave Gregoretti. Su Twitter ha postato la foto del grosso frammento che l'ha ferita tra il polpaccio e la caviglia. "Voglio raccontare una nota a margine davvero surreale: l'avvocato Bongiorno è entrata in Tribunale sulla sue gambe ed è uscita sulla sedia a rotelle perché in attesa che il giudice uscisse dalla camera di consiglio una lastra di marmo di 50 chilogrammi si è staccata dalla parete piombando sulla sua caviglia, è arrivata a metà tra la caviglia e il tendine. Ditemi voi se è normale", aveva detto Salvini raccontando l'incredibile episodio. E accusando il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Credo che si chiuderà un processo e se ne aprirà un altro...", aveva detto il leader della Lega.

Incidente in aula, lastra di marmo sull'avvocato Bongiorno che finisce sulla sedia a rotelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.