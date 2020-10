Pescatori sequestrati in Libia, faccia a faccia con i familiari. Il governatore Musumeci: qual è la verità

02 ottobre 2020 a

a

a

"Ora vogliamo sapere come stanno le cose. L'importante è che ci sia una verità davanti alla quale attrezzarsi, restare nell’incertezza è un logoramento non più accettabile". A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci, incontrando a Palazzo d’Orleans i familiari dei 18 pescatori bloccati in Libia lo scorso 1 settembre dalle milizie del generale Haftar. Un lungo faccia a faccia, a cui hanno partecipato anche i due armatori dell’Antartide e del Medinea, per fare il punto sulla situazione dopo settimane di attesa. Nei giorni scorsi una delegazione di familiari ha protestato a Roma, incatenandosi in piazza a Montecitorio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.