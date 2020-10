Coronavirus, il bollettino del 2 ottobre: i casi sono 2499, 23 morti, record tamponi

02 ottobre 2020 a

Per il secondo giorno consecutivo i contagi di Covid 19 in Italia restano alti: nelle ultime 24 ore i casi sono 2.499 (ieri l'aumento era stato di 2.548). E' ancora record di tamponi: quelli effettuati sono stati 120.301, circa duemila in più. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 319.908. Stabile rispetto a ieri l'incremento del numero delle vittime: 23 in un giorno, per un totale di 35.941.

Per quanto riguarda le regioni, la situazione più critica resta quella della Campania, dove si registra anche oggi il numero più alto di casi giornalieri: sono 392, mentre i ricoveri sono saliti complessivamente a 478 (39 in terapia intensiva). Di più ne ha soltanto il Lazio con 727 a fronte di 264 nuovi contagi. Torna a salire anche il dato della Lombardia (307), così come in tripla cifra ci sono anche Piemonte (219), Emilia Romagna (163), Veneto (191), Toscana (223), Liguria (140) e Sicilia (140).

