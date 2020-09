Non è L'Arena, Zangrillo azzera Lopalco sul Covid 19: "Io ho pubblicato una quarantina di lavori, lui uno"

28 settembre 2020 a

"Io da marzo ad oggi ho pubblicato una quarantina di lavori, lui uno". Alberto Zangrillo, collegamento con Non è l'Arena su La7 nella puntata di domenica 27 settembre, replica alla provocazione del collega Pier Luigi Lopalco: "Le sue insinuazioni che io sono lontano dalla scienza sono bizzarre e fatte per suscitare la polemica". E' ancora scontro tra i due medici e il professore del San Raffale coglie l'occasione durante la trasmissione di Massimo Giletti per rispondere forte e chiaro all'epidemiologo: "Colgo la provocazione - sottolinea - ma mi mantengo pacato riguardo quanto maliziosamente ha cercato di dire il professore Lopalco". E ancora: "Innanzitutto voglio specificare che a differenza sua conosco la politica ma amo il mio mestiere". Poi la bordata con la quale rivendica anche i suoi lavori in piena emergenza coronavirus: "Io da marzo ad oggi ho pubblicato una quarantina di lavori, lui uno".

