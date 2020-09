De Luca rimette la mascherina ai campani: obbligatoria anche all'aperto

24 settembre 2020 a

Il governatore appena riconfermato della Campania, Vincenzo De Luca, rimette la mascherina a tutti. La protezione diventa obbligatoria in tutta la regione anche all’aperto e durante l’intero arco della giornata "a prescindere dalla distanza interpersonale". Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal presidente De Luca a conclusione della riunione dell’Unità di crisi regionale. L’ordinanza contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza con validità da oggi, 24 settembre, fino al 4 ottobre.

L’ordinanza numero 72, firmata oggi dal governatore campano Vincenzo De Luca, dispone "l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto)". L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei 6 anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria o sportiva.

"Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole", ha detto De Luca, "se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore".

