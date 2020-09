Roberta Ragusa, cannonata da Quarto Grado sulle nozze di Logli in carcere. Gianluigi Nuzzi dalla parte dei figli

24 settembre 2020 a

a

a

"Lui si sposa, noi non abbiamo ancora nemmeno una tomba dove poter piangere la nostra Roberta". Così i parenti di Roberta Ragusa hanno commentato la scelta di Antonio Logli, 57 anni, condannato a vent'anni con l'accusa di aver ucciso e distrutto il cadavere della moglie, di sposare Sara Calzolaio ex amante e ora sua compagna. Il conduttore di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi in un lungo post su Facebook esprime la sua solidarietà ai figli della vittima, Alessia e Daniele Logli che in più occasioni ha avuto modo di ospitare in trasmissione trattando il caso dell'omicidio. Entrambi da un paio di anni dichiarano pubblicamente tutta la loro fiducia verso papà Antonio in carcere per l'omicidio della moglie.

"Ho una profonda pena per i figli di Roberta Ragusa - scrive il conduttore - Penso a loro. Penso a cosa voglia dire per un ragazzo stare senza mamma. Cosa voglia dire trovarsi il papà condannato definitivamente per averla ammazzata e trovare rifugio nelle braccia della sua amante. I due ragazzi sono convinti dell'innocenza del padre. E su questo non li giudico, non commento. Bisogna trovarsi in certe situazioni. Ma il matrimonio mi lascia basito, senza parole. Ripenso a certe interviste dove Antonio Logli diceva se Roberta tornasse.... Ma per favore..." chiosa Nuzzi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.