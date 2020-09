Vaticano, il cardinale Angelo Becciu si dimette: travolto dall'inchiesta sull'immobile di Londra

24 settembre 2020 a

Dimissioni e rinuncia al cardinalato. Terremoto in Vaticano dopo la decisione di Papa Francesco comunicata attraverso un'inconsueta nota serale in cui si annuncia che il cardinale Angelo Becciu si è dimesso e ha rinunciato al cardinalato. "Oggi, giovedì 24 settembre - si legge nel comunicato - il Santo Padre ha accettato la rinuncia alla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato, presentata da Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Angelo Becciu". Secondo quanto si apprende, la decisione del Papa è stata comunicata poco prima dallo stesso Bergoglio a Becciu in un'udienza choc. Il cardinale, travolto dall'inchiesta sull'immobile di lusso acquistato dal Vaticano a Londra, rinuncia alla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e al Cardinalato

