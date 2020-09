DiMartedì, Concita De Gregorio sbotta contro Sallusti: "Perché non mi chiami col cognome?". La reazione del direttore

Giada Oricchio 23 settembre 2020 a

a

a

Battibecco a “Di Martedì”, il talk politico di Giovanni Floris su La7, tra Alessandro Sallusti e Concita De Gregorio: “Perché mi chiama per nome?” chiede la giornalista al direttore de Il Giornale dopo la dichiarazione di Sallusti: “Io non sono d’accordo con Concita perché qualcuno li deve pur indicare questi candidati della politica”. “Sallusti scusi perché mi chiama per nome quando io la chiamo sempre per cognome?” si infuria la De Gregorio.

Il direttore risponde piccato: “Scusi, dottoressa, professoressa” e la collega: “No, non voglio il titolo, basta il cognome. Gli altri non li chiama Maurizio, Giovanni… Non la buttare su questo”. E Sallusti: “Scusi, cara dottoressa, scusi… siccome in privato ci diamo del tu e scherziamo, scusi cara dottoressa. Adesso in tv le fa schifo?”.

Ma la De Gregorio: “Scherzare mica tanto… e poi Da Milano lo chiami Da Milano, gli altri tutti per cognome. Non capisco perché me con il nome di battesimo e gli altri no. E’ un indizio di mancanza di rispetto. Va beh, non importa, fai finta di non capire” e Floris chiosa: “E’ un’accusa di sessismo, ma recuperiamo il tratto politico della discussione”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.