La figuraccia del governo: protesta anche nella scuola del figlio del premier Conte

18 settembre 2020 a

a

a

In piazza a protestare tutta la scuola dove va anche il figlio del premier Giuseppe Conte: i banchi di Arcuri non sono mai arrivati ma nemmeno i prof. Pure la preside dell'istituto è furiosa con il governo: il commissario Domenico Arcuri e la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina hanno fatto fare una figuraccia al presidente del Consiglio che, a sorpresa, ieri mattina si è presentato invece nell'Istituto comprensivo "Via di Poseidone", nel quadrante est della periferia romana, al confine tra due territori difficili come Tor Bella Monaca e Torre Angela: "I radar del governo sulla scuola non si spengono dopo il primo giorno" ha dichiarato il premier varcando il cancello di ingresso, ricevuto dal capo dell'istituto e dal presidente di Assopresidi Roma, Mario Rusconi.

Durante la visita c'è anche il tempo di rispondere a una domanda personale, visto che nella scuola del figlio Niccolò è stata organizzata una mega protesta contro i ritardi nell'arrivo dei nuovi arredi: "Io l'ho accompagnato anche questa mattina, poi l'ultimo miglio lo fa da solo. Speriamo sia entrato". Per il governo, invece, la strada da percorrere è ancora lunga.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.