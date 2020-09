Roma, incidente con la vespa per Andrea Salerno: il direttore di La7 in ospedale

18 settembre 2020 a

Il direttore di La7 Andrea Salerno ricoverato in ospedale dopo un incidente con lo scooter a Roma. Il direttore era in sella alla sua Vespa quando a causa di una buca è caduto dalla vespa: trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni della Capitale, si trova attualmente ricoverato in osservazione ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e trova anche il tempo di scherzare sui social per tranquillizzare amici e parenti: "Grazie Roma per come ci addestri al motocross" cinguetta Salerno.

Quando un uomo con la vespa regolare, incontra una buca irregolare, l’uomo con la vespa si fa parecchio male. Grazie a tutti per i messaggi. Grazie ai medici. E grazie @Roma per come ci addestri tutti al motocross... https://t.co/NbWX0yhO0X — Andrea Salerno (@SalernoSal) September 18, 2020

