Scivolone della Lucarelli. Attacca i genitori degli studenti. E arriva una risposta che la gela

Scivolone social per Selvaggia Lucarelli. La giornalista in occasione del primo giorno di scuola non poteva non far sentire la sua voce e così si è affidata a Twitter per un cinguettio polemico. Contro il governo colpevole dei tanti ritardi sull'approvvigionamento di banchi e mascherine agli istituti? Neanche per sogno. Contro i genitori. “Buona mattinata a tutti i genitori di adolescente che se si azzardano ad accompagnare il figlio davanti all’ingresso di scuola, il figlio fa ingoiare loro la mascherina” ha scritto la Lucarelli, con un italiano in verità un po' claudicante.

Sapidissima la risposta arrivata da Luca Casciani, tra gli animatori della radio RTR99: "Buona mattinata a tutti i genitori che registrano un video con il figlio minorenne che insulta un politico, poi lo diffondono in rete ed in seguito si lamentano se diventa virale”. Un accenno per niente velato alla polemica sul figlio della Lucarelli che aveva contestato in video Salvini e poi era finito nel mirino dei social. Causando la rabbia della mamma. Contro il figlio? No. contro chi aveva commentato il video...

