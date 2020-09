Tempesta al Tg1, lettera al vetriolo dei giornalisti al presidente della Rai

14 settembre 2020 a

Aria di tempesta in casa Tg1. con una lettera al vetriolo inviata da due giornalisti al presidente della Rai in cui denunciano "discriminazioni" e "demansionamenti." A riportare la notizia è l'agenzia Prima Pagina News, secondo cui la lettera è stata scritta da Gianni Maritati e Leonardo Metalli. Il primo è vicecaporedattore di Cultura e Spettacoli, il secondo inviato speciale della stessa redazione. Ad essere tirata in ballo è la gestione del direttore Giuseppe Carboni. Nella lettera - riporta l'agenzia- si legge: "La situazione in Redazione Cultura, strategica per tutta la Rai, inspiegabilmente va peggiorando di ora in ora. Ad oggi ha 4 elementi in meno in organico (mai sostituiti), nessun caporedattore, nessun caposervizio e, come accennato, un solo inviato (Leonardo Metalli): siamo in attesa da più di un anno di una ristrutturazione totale che tenga conto delle professionalità interne della Redazione stessa costruite negli anni". A questo punto la palla passa al presidente Marcello Foa.

