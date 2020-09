Scuole nel caos tranne una: quella dove va Mattarella

14 settembre 2020 a

In tutta Italia è un caos, con insegnanti che mancano, assembramenti all'ingresso delle scuole, nuovi banchi mai arrivati. In una scuola di Genova i bambini sono stati costretti a scrivere in ginocchio sulle sedie, dal momento che i banchi non ci sono proprio. C'è una scuola, però, in tutta Italia, che questi problemi non li ha avuti: i banchi con il giusto distanziamento tra un alunno e l'altro, pc portatili per tutti gli studenti, classi colorate e accoglienti. E' la scuola primaria Guido Negri a Vo' Euganeo, guarda caso quella che oggi ha ospitato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Il confronto con la scuola degli alunni costretti a stare per terra è impietoso.

