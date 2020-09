Scuola, presidi in allarme: "Certificato medico obbligatorio dopo tre giorni di assenza"

11 settembre 2020 a

a

a

Obbligo di presentare il certificato medico per essere riammesso in classe dopo tre giorni di assenza. Una richiesta che arriva dai presidi a pochi giorni dalla riapertura delle scuole. Il presidente dell'associazione nazionale dei dirigenti Antonello Giannelli. ritiene che sia una misura necessario per riaprire le classi in sicurezza.

"In materia sanitaria non interveniamo, ma chiedo che ci sia chiarezza: la riammissione a scuola, ad oggi, diversamente da come avveniva in passato, avviene senza certificati medici. Se uno studente si assenta e la scuola non sa il perché potrebbe avere anche il virus ma se nessun medico lo ha visitato saremmo di fronte a una riammissione non ottimale. Allora bisognerebbe reintrodurre un obbligo di certificazione al rientro. Almeno sopra i tre giorni di malattia". Si attende adesso la risposta del ministero dell'Istruzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.