Paolo Savona positivo al Coronavirus, l'ex ministro è asintomatico

Il presidente della Consob Paolo Savona è risultato positivo al Coronavirus. L'ex ministro degli Affari europei è portatore asintomatico del virus, è già in quarantena e lavora da casa. Come misura precauzionale e per la sanificazione degli ambienti, gli uffici della Consob di Roma e Milano rimarranno chiusi da lunedì a venerdì prossimo.

"Io sto bene, sono positivo asintomatico" racconta a LaPresse l'economista sardo, classe 1936. "Sapevo che poteva accadere, salvo un viaggio in aereo non ho partecipato a nessun assembramento e ho sempre tenuto le distanze".

